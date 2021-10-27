Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский призвал родителей, которые не верят в пользу вакцинации, заниматься самообразованием и использовать доступную информацию, чтобы составить собственное мнение о действии вакцин от коронавируса. Об этом он сказал в эфире канала «Украина» 26 октября

По словам Комаровского, родителям, чтобы не заразить детей, нужно прежде всего привиться от коронавируса самим.

COVID-19: Комаровский предсказал многим украинцам «последнюю осень» © Евгений Комаровский/Инстаграм

«Раньше люди точно знали: хочешь, чтобы у тебя пять детей взрослыми выросли, — роди десять. Половина точно умрет от кори, дифтерии, и так далее. А сейчас благодаря вакцинации перед нами такой проблемы не стоит. Хотите с этой темой разобраться — перестаньте слушать всяких злопыхателей про 5G и всякую фигню. Сомневаетесь в чем-то — учитесь», — сказал Комаровский.

Он призвал свою аудиторию читать материалы, где подробно рассматриваются мифы о вакцинации и приводятся факты о реальном действии вакцин.

Также Комаровский напомнил о важности микроклимата в помещениях — в доме и общественных учреждениях нужно чаще проветривать и поддерживать влажность воздуха.

Ранее врач предрек, что многих украинцев из-за пика эпидемии коронавируса в этом году ждет «последняя осень».