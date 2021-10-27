По словам Комаровского, родителям, чтобы не заразить детей, нужно прежде всего привиться от коронавируса самим.
В случае если ребенок старше 16 лет — ему тоже можно привиться, а в случае, если у ребенка серьезная патология, грозящая осложнениями при коронавирусе, ему можно прививаться с 12 лет.
«Раньше люди точно знали: хочешь, чтобы у тебя пять детей взрослыми выросли, — роди десять. Половина точно умрет от кори, дифтерии, и так далее. А сейчас благодаря вакцинации перед нами такой проблемы не стоит. Хотите с этой темой разобраться — перестаньте слушать всяких злопыхателей про 5G и всякую фигню. Сомневаетесь в чем-то — учитесь», — сказал Комаровский.
Он призвал свою аудиторию читать материалы, где подробно рассматриваются мифы о вакцинации и приводятся факты о реальном действии вакцин.
Также Комаровский напомнил о важности микроклимата в помещениях — в доме и общественных учреждениях нужно чаще проветривать и поддерживать влажность воздуха.
Ранее врач предрек, что многих украинцев из-за пика эпидемии коронавируса в этом году ждет «последняя осень».