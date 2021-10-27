Фракция «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Верховной Раде будет требовать отставки правительства из-за провала борьбы с коронавирусом. Об этом в среду, 27 октября, на своей странице в Facebook заявил сопредседатель фракции Юрий Бойко

Ранее лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за ситуации с рекордным приростом смертности от COVID-19 и нехваткой кислорода в больницах.

«Ответственность несет правительство. И отдельные кадровые перестановки ситуацию не исправят. Мы будем требовать отставки всего Кабмина, провалившего борьбу с эпидемией», — написал Бойко.

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По словам Бойко, фракция будет требовать отчета министра здравоохранения по ситуации с пандемией.

За последние сутки на Украине выявили более 22,5 тысяч заболевших коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 692 человека (днем ранее — рекордные 734).