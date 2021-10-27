Ранее лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за ситуации с рекордным приростом смертности от COVID-19 и нехваткой кислорода в больницах.
«Ответственность несет правительство. И отдельные кадровые перестановки ситуацию не исправят. Мы будем требовать отставки всего Кабмина, провалившего борьбу с эпидемией», — написал Бойко.
Он отметил, что число заболевших коронавирусом с начала сентября выросло в девять раз. В больницах пациентам не хватает мест и медицинского кислорода.
По словам Бойко, фракция будет требовать отчета министра здравоохранения по ситуации с пандемией.
За последние сутки на Украине выявили более 22,5 тысяч заболевших коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 692 человека (днем ранее — рекордные 734).