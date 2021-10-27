«Приходится работать в советской системе координат. Когда центр вынужден заниматься этими вопросами. У нас прошла децентрализация, и органы самоуправления (в зоне ответственности которых находятся бюджетные учреждения — ред.) должны непосредственно этим заниматься», — сказал Данилов.
По его словам, там, где есть «профессиональные мэры, профессиональные главы общин», там все происходит в автоматизированном режиме и «не ждут, что господин Витренко (глава "Нафтогаза" — ред.) за них выполнит работу».
При этом в среду премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил с заявлением, что страна начинает отопительный сезон и пройдет его спокойно, поскольку газа хватает. В частности, он заявил, что Кабмин вместе с СНБО приняли решение о непрерывных поставках газа в бюджетные учреждения и в жилые дома, даже в том случае, если какая-то компания откажется поставлять газ. Премьер отметил, что в таком случае государство возьмет поставки на себя.