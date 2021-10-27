Фотографии фигурантов уголовных дел о преступлениях, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны в Донбассе, были опубликованы 27 октября на сайте СК РФ

В сообщении, также опубликованном на этом сайте, указывается, что обязанностью государств является розыск и привлечение к ответственности лиц, ответственных за серьёзные нарушения Женевских конвенций 1949 года и Дополнительных протоколов к ним от1977 года.

«Однако в Украине не проводится какого-либо расследования многочисленных нарушений норм международного права и совершённых военных преступлений, вопрос о привлечении к уголовной ответственности виновных лиц также не ставится», — заявляет Следственный комитет.

СК РФ откроет дело против украинских силовиков за репрессии в отношении жителей Донбасса с российскими паспортами © РИА Новости, Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

В России возбуждено 462 связанных с этим конфликтом уголовных дела, в том числе 395 по фактам обстрелов жилых домов. В этом году возбуждено 33 уголовных дела, сообщает СК.

На сайте СК размещены фотографии 31 подозреваемого в совершении упомянутых преступлений. Среди них можно отметить фотографии бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко и заместителя министра внутренних дел страны Антона Геращенко. Оба они проходят по делам, связанным с призывом к террористической деятельности.