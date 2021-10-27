По его словам, газ вывозился с Украины согласно контракту, который был заключен прежним менеджментом в прошлом году. Он отметил, что как только появилась возможность, экспорт был остановлен.
«"Нафтогаз" до сентября экспортировал газ. В этом году было экспортировано около 200 млн кубометров. Это проблема. Тут две проблемы. Я лично не очень понимаю экономическую логику этого процесса. Было бы классно оставить этот газ в Украине», — сказал Витренко.
Ранее Витренко признал, что Украина испытывает дефицит в 10 млрд кубометров газа для прохождения отопительного сезона, который якобы может быть покрыт за счет собственной добычи, но в далеком будущем. Президент Владимир Зеленский также заявил, что неизвестно, какая ситуация в энергетической отрасли сложится в дальнейшем.
При этом в среду премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил с заявлением, что страна начинает отопительный сезон и пройдет его спокойно, поскольку газа хватает.