Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что не понимает экономическую логику экспорта в текущем году 200 млн кубометров газа. Об этом 27 апреля он рассказал на седьмом Украинском газовом форуме, который транслировался в сети

После запуска «Северного потока-2» Украине останется только жаловаться - Витренко © Facebook, Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko

«"Нафтогаз" до сентября экспортировал газ. В этом году было экспортировано около 200 млн кубометров. Это проблема. Тут две проблемы. Я лично не очень понимаю экономическую логику этого процесса. Было бы классно оставить этот газ в Украине», — сказал Витренко.

Ранее Витренко признал, что Украина испытывает дефицит в 10 млрд кубометров газа для прохождения отопительного сезона, который якобы может быть покрыт за счет собственной добычи, но в далеком будущем. Президент Владимир Зеленский также заявил, что неизвестно, какая ситуация в энергетической отрасли сложится в дальнейшем.

При этом в среду премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил с заявлением, что страна начинает отопительный сезон и пройдет его спокойно, поскольку газа хватает.