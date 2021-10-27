Украинская певица, 74-летняя Нина Матвиенко заявила, что ее не устраивает нынешняя власть в стране. Ее слова прозвучали в программе «33 за 3» на телеканале ICTV 27 октября

Нина Матвиенко. Кто она © viva.ua

На вопрос, что она бы хотела изменить в Киеве, артистка ответила, что власть. Причем руководство нужно менять не только в столице, но и в стране вообще.

«Мне страшно это говорить, но они не любят Украину», — сказала Матвиенко.

Ранее Матвиенко дала интервью российскому телеканалу «Спас», в котором отрицательно высказалась о Майдане 2014 года. В частности, ее ужаснули кадры убийств во время госпереворота, которые демонстрировались под ее песни.