Нина Матвиенко — украинская певица, народная артистка Украинской ССР, Герой Украины.
На вопрос, что она бы хотела изменить в Киеве, артистка ответила, что власть. Причем руководство нужно менять не только в столице, но и в стране вообще.
«Мне страшно это говорить, но они не любят Украину», — сказала Матвиенко.
Ранее Матвиенко дала интервью российскому телеканалу «Спас», в котором отрицательно высказалась о Майдане 2014 года. В частности, ее ужаснули кадры убийств во время госпереворота, которые демонстрировались под ее песни.