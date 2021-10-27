Военная помощь Анкары Киеву – это огромная ошибка, уверен замглавы турецкой оппозиционной партии Vatan («Родина») Утку Рейхан. Об этом он заявил в комментарии РИА Новости 27 октября

Дмитрий Стешин: в ответ на провокацию ВСУ Россия займется показательным заземлением беспилотников © Facebook, Дмитрий Стешин

«Турция и Россия — две страны с общими интересами. Необходимо, чтобы они действовали вместе в Средиземном море, на Кипре, на Черном море, в Крыму, в Сирии и на Кавказе. Греция и Украина — две марионетки США в нашем регионе. То, что Турция поддерживает Украину против России — это огромная ошибка», — сказал Рейхан.

Партия «Родина» не представлена в турецком парламенте, но считается влиятельной силой в стране — в ее состав входят 160 тысяч человек. Это движение левого толка, стоящее на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка и имеющее антизападную и антиамериканскую направленность.