Ранее Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил о том, что украинские военные впервые использовали турецкий беспилотник Bayraktar в Донбассе. Управляемой бомбой он уничтожил пушку противника. При этом, согласно минским договоренностям, полеты беспилотников вдоль линии соприкосновения запрещены.
«Турция и Россия — две страны с общими интересами. Необходимо, чтобы они действовали вместе в Средиземном море, на Кипре, на Черном море, в Крыму, в Сирии и на Кавказе. Греция и Украина — две марионетки США в нашем регионе. То, что Турция поддерживает Украину против России — это огромная ошибка», — сказал Рейхан.
Партия «Родина» не представлена в турецком парламенте, но считается влиятельной силой в стране — в ее состав входят 160 тысяч человек. Это движение левого толка, стоящее на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка и имеющее антизападную и антиамериканскую направленность.