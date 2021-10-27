Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на петицию украинского ведущего Игоря Кондратюка, которую поддержали 26 тыс. человек, о запрете гастролей на Украине артистов из РФ. Его ответ приводится 27 октября на сайте главы государства

Украинский ведущий Кондратюк объяснил, зачем создал петицию против артистов из РФ © Игорь Кондратюк/Фейсбук

Он напомнил, что на Украине уже существует ряд запретов и ограничений на выступления артистов из России. В частности, это черный список СБУ и минкульта, людей из которого не пускают на Украину в течение трех лет, а также запрет на показ по ТВ фильмов и передач с неугодными украинской власти россиянами.

При этом Зеленский перенаправил петицию премьер-министру Денису Шмыгалю, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову и главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову.

«С целью обеспечения безопасности Украины… проработать внесенные предложения, проанализировать состояние соблюдения требований соответствующего законодательства, в частности закона Украины «О гастрольных мероприятиях на Украине» в части проведения гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане государства-агрессора», — поручил Зеленский.

Зеленский призвал усовершенствовать организацию и проведение гастролей российских звезд и усилить ответственность за нарушение существующих законов в этой сфере.

В сентябре Игорь Кондратюк опубликовал на сайте президента Украины петицию о полном запрете гастролей на Украине артистов из России, «пока Киев не восстановит контроль над Донбассом». Исключение он допустил лишь для тех российских деятелей культуры, которые публично выступили против «российской агрессии» — например, Макаревича и Ахеджаковой.