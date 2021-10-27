Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил с заявлением, что страна начинает отопительный сезон и пройдет его спокойно, поскольку газа хватает. Об этом в среду 27 октября он заявил в ходе общения с журналистами, которое транслировалась на канале правительства в YouTube

«Газа достаточно, 18,7 млрд [кубометров] в подземных хранилищах. Мы спокойно проходим отопительный сезон, спокойно его начинаем», — сказал он. СНБО запретил отключать отопление зимой - Данилов © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк Премьер отметил, что в таком случае государство возьмет поставки на себя. Ранее глава «Нафтогаза» Юрий Витренко признал, что Украина испытывает дефицит в 10 млрд кубометров газа для прохождения отопительного сезона, который якобы может быть покрыт за счет собственной добычи, но в далеком будущем.