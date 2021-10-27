«Газа достаточно, 18,7 млрд [кубометров] в подземных хранилищах. Мы спокойно проходим отопительный сезон, спокойно его начинаем», — сказал он.
Шмыгаль выступил перед журналистами в ходе рабочей поездки в Донецкую область и заявил, что Кабмин вместе с СНБО приняли решение о непрерывных поставках газа в бюджетные учреждения и в жилые дома, даже в том случае, если какая-то компания откажется поставлять газ.
Премьер отметил, что в таком случае государство возьмет поставки на себя.
Ранее глава «Нафтогаза» Юрий Витренко признал, что Украина испытывает дефицит в 10 млрд кубометров газа для прохождения отопительного сезона, который якобы может быть покрыт за счет собственной добычи, но в далеком будущем.