В Германии обеспокоены развитием ситуации в Донбассе и призывают стороны к деэскалации напряженности. Об этом 27 октября заявила на брифинге для СМИ представитель МИД ФРГ Андреа Зассе, передает РИА Новости

Украина выбирает войну. Что произошло в Старомарьевке и зачем использовали «Байрактар» © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

«В последние недели специальная наблюдательная миссия ОБСЕ зафиксировала рост нарушения режима тишины, применялось тяжелое оружие. Это нарушает Минские соглашения, которые Россия и Украина обязались реализовывать… Мы призываем вновь все стороны к деэскалации», — сказала Зассе.

Она добавила, что по Минским соглашениям использовать в Донбассе беспилотники может делать только Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

Ранее в Минобороны Украины заявили о первом боевом применении в Донбассе турецкого ударного беспилотника Bayraktar. Он сбросил бомбу на гаубицу вблизи линии разграничения. При этом полеты авиации и беспилотников вдоль линии разграничения в Донбассе запрещены Минскими соглашениями.