По словам представительницы ФРГ, Берлин в курсе применения украинскими силами беспилотника Bayraktar, однако обвиняет «все стороны» конфликта в использовании беспилотных аппаратов.
«В последние недели специальная наблюдательная миссия ОБСЕ зафиксировала рост нарушения режима тишины, применялось тяжелое оружие. Это нарушает Минские соглашения, которые Россия и Украина обязались реализовывать… Мы призываем вновь все стороны к деэскалации», — сказала Зассе.
Она добавила, что по Минским соглашениям использовать в Донбассе беспилотники может делать только Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.
Ранее в Минобороны Украины заявили о первом боевом применении в Донбассе турецкого ударного беспилотника Bayraktar. Он сбросил бомбу на гаубицу вблизи линии разграничения. При этом полеты авиации и беспилотников вдоль линии разграничения в Донбассе запрещены Минскими соглашениями.