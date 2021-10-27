Заявление президента Украины Владимира Зеленского о Крыме – это не что иное, как заявление о территориальных притязаниях к РФ, которые могут иметь негативные последствия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости 27 октября

Ранее апелляционный суд Амстердама постановил вернуть коллекцию скифского золота, вывезенную на выставку в Амстердам из Крыма в 2014 году, Украине.

«Дело не в золоте». Почему в Крыму рассчитывают на возвращение скифской коллекции © AP, Efrem Lukatsky Владимир Зеленский заявил, что Киев «всегда возвращает свое»: «сначала вернем скифское золото, а потом и Крым».

«Безусловно, заявление о возвращении Крыма является в настоящее время ничем иным как заявлением о территориальных притязаниях к РФ. Подобные заявления могут иметь свои последствия негативные», — сказал Песков.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал передачу скифского золота Украине «рейдерским захватом» и отметил, что найдено оно было на крымской земле, а поэтому является неотъемлемой частью исторического и культурного наследия полуострова.