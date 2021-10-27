Ранее апелляционный суд Амстердама постановил вернуть коллекцию скифского золота, вывезенную на выставку в Амстердам из Крыма в 2014 году, Украине.
По этому поводу Владимир Зеленский заявил, что Киев «всегда возвращает свое»: «сначала вернем скифское золото, а потом и Крым».
«Безусловно, заявление о возвращении Крыма является в настоящее время ничем иным как заявлением о территориальных притязаниях к РФ. Подобные заявления могут иметь свои последствия негативные», — сказал Песков.
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал передачу скифского золота Украине «рейдерским захватом» и отметил, что найдено оно было на крымской земле, а поэтому является неотъемлемой частью исторического и культурного наследия полуострова.