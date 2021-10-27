Ранее Генштаб вооруженных сил Украины сообщил о том, что украинские военные впервые использовали турецкий беспилотник Bayraktar в Донбассе. Управляемой бомбой он уничтожил пушку противника. При этом, согласно минским договоренностям, полеты беспилотников вдоль линии соприкосновения запрещены.
«Из последних заявлений, которыми изобилует киевская власть и которыми она фонтанирует, очень трудно разобраться, где правда, а где вымысел», — сказал Лавров на пресс-конференции.
По его словам, Москва «всеми возможными средствами» проверяет эту информацию.
Беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 был разработан турецкой компанией Baykar Makina в партнерстве с турецкой же фирмой Kale Group. С 2016 БПЛА воевали в Сирии против курдских формирований, в Ливии, в 2020-м были использованы азербайджанской армией в ходе конфликта в Нагорном Карабахе.