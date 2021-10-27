Небольшие объёмы газа были предоставлены стране в долг, сообщила 27 октября пресс-служба молдавской газотранспортной компании «Молдоватрансгаз»

«Украина предоставила в долг природный газ для балансировки нашей газотранспортной системы, и Республика Молдова сможет использовать предоставленные ресурсы до 31 октября 2021 года… Этот долг будет возвращён, когда в Республике Молдова будет необходимое количество газа», — говорится в сообщении молдавской компании.

У Молдавии нет денег, поэтому она хочет получать газ почти даром

Однако на текущий момент Молдавия не смогла перезаключить договор с «Газпромом» о поставках газа, что делает перспективы возвращения Кишиневом газа Украине весьма сомнительными.

Камнем преткновения стал накопленный долг Кишинева перед российской компанией, который вместе с процентами уже перевалил за $700 млн. Молдавия этот долг не признает и не хочет возвращать.

Другого стабильного источника газа кроме российского у Молдавии нет в принципе, так как собственная добыча у соседних Румынии и Украины стабильно падает, обеспечить даже свои потребности в «голубом топливе» они не могут.

Те же поставки 1 млн кубометров газа Молдавии польской компанией PGNiG — это перепродажа газпромовского энергоресурса, отметил украинский энергоэксперт Дмитрий Марунич в интервью изданию Украина.ру.

По его мнению, Кишиневу для решения проблемы следовало бы не перехватывать мизерные объемы газа по астрономическим ценам у поляков, а вести конструктивные переговоры с российским «Газпромом».