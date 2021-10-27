Национальный антидопинговый центр Украины нарушал правила Всемирного антидопингового кодекса и международных стандартов тестирования спортсменов. Об этом 27 октября сообщается на сайте Всемирного антидопингового агентства (WADA)

В WADA сообщили об итогах расследования о применении допинга «Операция "Геркулес"».

Согласно ему, с 2012 года Национальный антидопинговый центр Украины проводил сбор образцов у спортсменов и групп спортсменов по предварительной записи в офисах. То есть нарушался основной принцип тестирования на допинг — неожиданность.

Украинского легкоатлета отстранили от участия в Олимпийских играх из-за допинг-тестов © РИА Новости, Руслан Кривобок / Перейти в фотобанк

«Имеются убедительные и подтвержденные доказательства того, что НАДЦУ связывался со спортсменами или их тренерами, чтобы попросить их явиться в центр на следующий день для тестирования», — сообщил глава департамента расследований WADA Гюнтер Янгер.

Кроме того, по сведениям WADA, в 2021 году Национальный антидопинговый центр Украины сообщил о шести пробах спортсменов, взятых на соревнованиях, как о пробах вне соревнований.

Будут ли применены к Украине некие санкции в связи с выяснившимися обстоятельствами, пока не уточняется.