Атака ВСУ в Донбассе с использованием турецкого Байрактара продемонстрировала, что поставки ударных беспилотников Украине могут привести к негативным последствиям и дестабилизации. Об этом 27 октября сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости

Ранее Украина закупила у Турции ударные боевые беспилотники Bayraktar. Власти Украины заявили, что оружие необходимо для «сдерживания России». Также стороны договорились о строительстве совместного центра по обслуживанию и модернизации беспилотников в Киевской области.

При этом российские власти не раз отмечали опасность поставок Украине оружия.

«У нас действительно особые хорошие отношения с Турцией, но в данном случае, к сожалению, подтверждаются наши опасения о том, что поставки подобных видов вооружений украинским военным могут потенциально привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения», — заявил Песков.

Дмитрий Стешин: В ответ на провокацию ВСУ Россия займется показательным заземлением беспилотников © Facebook, Дмитрий Стешин

Ранее Минобороны Украины показало кадры взрыва бомбы, сброшенной с «Байрактара» на гаубицу на линии разграничения в Донбассе. Киев впервые применил ударный беспилотник турецкого производства против армии ДНР.