Ранее Украина закупила у Турции ударные боевые беспилотники Bayraktar. Власти Украины заявили, что оружие необходимо для «сдерживания России». Также стороны договорились о строительстве совместного центра по обслуживанию и модернизации беспилотников в Киевской области.
При этом российские власти не раз отмечали опасность поставок Украине оружия.
«У нас действительно особые хорошие отношения с Турцией, но в данном случае, к сожалению, подтверждаются наши опасения о том, что поставки подобных видов вооружений украинским военным могут потенциально привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения», — заявил Песков.
Он подчеркнул, что поставки Украине оружия не помогают в урегулировании конфликта в Донбассе, а в руках военных вооружения могут привести к дестабилизации в регионе.
Ранее Минобороны Украины показало кадры взрыва бомбы, сброшенной с «Байрактара» на гаубицу на линии разграничения в Донбассе. Киев впервые применил ударный беспилотник турецкого производства против армии ДНР.