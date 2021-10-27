Украинский журналист Дмитрий Гордон сообщил, что его депортировали из Грузии, не пояснив причины, однако связывает инцидент с поддержкой бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Об этом 27 октября он сообщил в своем Instagram

В тюрьме, где отбывает срок Саакашвили, заперли и затемнили окна на его этаже © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Саакашвили тайно прибыл в Грузию в начале октября, накануне местных выборов. Он позвал сторонников выходить на площадь в центре Тбилиси. Перед задержанием он заявил, что приехал помочь народу Грузии и призвал соотечественников не бояться.

Саакашвили грозит около девяти лет лишения свободы. После задержания он объявил голодовку и написал письмо украинскому президенту Владимиру Зеленскому, в котором назвал себя «личным узником» российского лидера Владимира Путина.