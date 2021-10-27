«Час назад прилетел в Тбилиси и все это время ждал на паспортном контроле штамп в паспорте. Только что мне официально объявили, что въезд в Грузию мне запрещен. Причин не назвали. Однозначно связываю это с тем, что накануне МИД Украины обратился в МИД Грузии с просьбой организовать мое посещение в тюрьме Рустави Михаила Саакашвили», — написал Гордон.
Саакашвили тайно прибыл в Грузию в начале октября, накануне местных выборов. Он позвал сторонников выходить на площадь в центре Тбилиси. Перед задержанием он заявил, что приехал помочь народу Грузии и призвал соотечественников не бояться.
Саакашвили грозит около девяти лет лишения свободы. После задержания он объявил голодовку и написал письмо украинскому президенту Владимиру Зеленскому, в котором назвал себя «личным узником» российского лидера Владимира Путина.