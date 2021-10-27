В связи с открытием бюста Юрия Гагарина в португальском городе Оэйраш 17 октября в присутствии российского посла Михаила Камынина, Садоха, постоянный автор правой газеты «Обсэрвадор», опубликовал 26 октября статью, критикующую это событие.
Украинский националист пытается дискредитировать новый памятник в глазах португальцев.
«Россия предложила Португалии бюст Гагарина, а другие российские предложения привели к социально-политической катастрофе и установлению тоталитаризма в десятках стран мира», – указывает глава «Союза украинцев в Португалии», заявляя о вымышленных угрозах, которые, по его мнению, представляет памятник советскому космонавту.
Реакция других португальских СМИ на открытие бюста Гагарина отличалась по тону от статьи Садохи. Португальские медиа опубликовали фотографии бюста и процитировали слова директора технопарка Эдуарду Коррейа, который отметил, что памятник Гагарину отдаёт «дань уважения первому человеку в космосе и этому знаменательному событию».