В связи с открытием бюста Юрия Гагарина в португальском городе Оэйраш 17 октября в присутствии российского посла Михаила Камынина, Садоха, постоянный автор правой газеты «Обсэрвадор», опубликовал 26 октября статью, критикующую это событие. 

«Может быть, директор ТагусПарка (технопарк, где был установлен бюст Гагарина — ред.) хочет применить похожую [на советскую] модель управления, чтобы достичь коммерческого успеха для своего предприятия за счет бедности и свобод португальцев?», — спрашивает Садоха.

Украинский националист пытается дискредитировать новый памятник в глазах португальцев.  

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«Россия предложила Португалии бюст Гагарина, а другие российские предложения привели к социально-политической катастрофе и установлению тоталитаризма в десятках стран мира»,  – указывает глава «Союза украинцев в Португалии», заявляя о вымышленных угрозах, которые, по его мнению, представляет памятник советскому космонавту.  

Реакция других португальских СМИ на открытие бюста Гагарина отличалась по тону от статьи Садохи. Португальские медиа опубликовали фотографии бюста и процитировали слова директора технопарка Эдуарду Коррейа, который отметил, что памятник Гагарину отдаёт «дань уважения первому человеку в космосе и этому знаменательному событию».