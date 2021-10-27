Глава «Союза украинцев в Португалии» Павел Садоха заявил об угрозе, исходящей от бюста Юрия Гагарина. Свое мнение он выразил в газете «Обсэрвадор» 26 октября

В связи с открытием бюста Юрия Гагарина в португальском городе Оэйраш 17 октября в присутствии российского посла Михаила Камынина, Садоха, постоянный автор правой газеты «Обсэрвадор», опубликовал 26 октября статью, критикующую это событие.

«Может быть, директор ТагусПарка (технопарк, где был установлен бюст Гагарина — ред.) хочет применить похожую [на советскую] модель управления, чтобы достичь коммерческого успеха для своего предприятия за счет бедности и свобод португальцев?», — спрашивает Садоха.

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Реакция других португальских СМИ на открытие бюста Гагарина отличалась по тону от статьи Садохи. Португальские медиа опубликовали фотографии бюста и процитировали слова директора технопарка Эдуарду Коррейа, который отметил, что памятник Гагарину отдаёт «дань уважения первому человеку в космосе и этому знаменательному событию».