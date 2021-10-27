Власти Молдавии для вида вели переговоры с российским «Газпромом» и политизируют ситуацию с газовым кризисом. Об этом заявил 26 октября депутат молдавского парламента от оппозиционного блока «Коммунисты и социалисты» Олег Рейдман, передает Sputnik

У Молдавии нет денег, поэтому она хочет получать газ почти даром

«Проблему газового кризиса в Молдавии политизирует сама власть, исключая из перечня поставщиков самого надежного и объемного, который всегда выполнял свои обязательства. Власти имитировали переговоры c "Газпромом", они съездили в Москву и поклонились, чтобы народ дома не ругал», — сказал Рейдман.

В октябре «Газпром» продлил на месяц контракт с Молдавией на поставку газа. После этого в компании «Молдовагаз» заявили, что потребление газа в стране временно превышает поставки топлива из России. Молдавия запросила дополнительный газ у Украины.

С октября «Газпром» поставляет Молдавии газ по цене 790 долларов за тысячу кубометров. Представители Молдавии запросили на переговорах в Москве скидку в 50%. В Газпроме предложили скидку в 25%, пояснив, что у Молдавии уже скопилась задолженность по предыдущим выплатам и нужно ее погасить. Кишинев отказался заключать новый контракт на таких условиях.

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