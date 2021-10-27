Представитель оппозиции отметил, что власти Молдавии ввели режим ЧП на месяц, но это не помогает стране выйти из кризиса на фоне нехватки газа.
«Проблему газового кризиса в Молдавии политизирует сама власть, исключая из перечня поставщиков самого надежного и объемного, который всегда выполнял свои обязательства. Власти имитировали переговоры c "Газпромом", они съездили в Москву и поклонились, чтобы народ дома не ругал», — сказал Рейдман.
В октябре «Газпром» продлил на месяц контракт с Молдавией на поставку газа. После этого в компании «Молдовагаз» заявили, что потребление газа в стране временно превышает поставки топлива из России. Молдавия запросила дополнительный газ у Украины.
С октября «Газпром» поставляет Молдавии газ по цене 790 долларов за тысячу кубометров. Представители Молдавии запросили на переговорах в Москве скидку в 50%. В Газпроме предложили скидку в 25%, пояснив, что у Молдавии уже скопилась задолженность по предыдущим выплатам и нужно ее погасить. Кишинев отказался заключать новый контракт на таких условиях.