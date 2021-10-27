У Молдавии нет денег, поэтому она хочет получать газ почти даром
У Молдавии нет денег, поэтому она хочет получать газ почти даром
Представитель оппозиции отметил, что власти Молдавии ввели режим ЧП на месяц, но это не помогает стране выйти из кризиса на фоне нехватки газа.

«Проблему газового кризиса в Молдавии политизирует сама власть, исключая из перечня поставщиков самого надежного и объемного, который всегда выполнял свои обязательства. Власти имитировали переговоры c "Газпромом", они съездили в Москву и поклонились, чтобы народ дома не ругал», — сказал Рейдман.

В октябре «Газпром» продлил на месяц контракт с Молдавией на поставку газа. После этого в компании «Молдовагаз» заявили, что потребление газа в стране временно превышает поставки топлива из России. Молдавия запросила дополнительный газ у Украины.

С октября «Газпром» поставляет Молдавии газ по цене 790 долларов за тысячу кубометров. Представители Молдавии запросили на переговорах в Москве скидку в 50%. В Газпроме предложили скидку в 25%, пояснив, что у Молдавии уже скопилась задолженность по предыдущим выплатам и нужно ее погасить. Кишинев отказался заключать новый контракт на таких условиях.

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