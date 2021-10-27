Представитель Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Алексей Никоноров сообщил об атаке ВСУ с использованием беспилотника нефтебазы в Донбассе, передает 27 октября РИА Новости

Проверяют границы дозволенного: в ЛНР прокомментировали использование Киевом турецкого беспилотника © ukroboronprom.com

Взрыва не произошло из-за не сработавшего сразу детонатора. После атаки о происшедшем были уведомлены представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

«Сегодня утром вооруженные формирования Украины при помощи БПЛА предприняли попытку подрыва нефтебазы в городе Донецке. Беспилотный летательный аппарат с прикрепленным взрывным устройством упал на одну из цистерн нефтебазы, но сразу не сдетонировал», — сказал Никоноров.

При попытке обезвреживания взрывного устройства произошел взрыв из-за взведенного детонатора, добавил представитель ДНР. Он отметил, что жертв удалось избежать.

Накануне, 26 октября, украинские военные усилили обстрелы населенных пунктов Донбасса. Также они провели атаку с использованием разведывательно-ударного беспилотного комплекса Bayraktar у линии разграничения.

Ранее, 11 сентября, ВСУ уже атаковали нефтебазу в Донецке. Тогда произошел взрыв с последующим возгоранием нефтехранилища, из-за пожара было уничтожено 1,3 тыс. тонн нефти.