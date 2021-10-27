Во вторник, 26 октября, на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове произошло ДТП: автомобиль Infinity, за рулем которого находился 16-летний Николай Харьковский, проехал на «красный» и врезался в Chevrolet. Водитель последнего, 58-летний мужчина, скончался на месте, три пассажира Infinity оказались в реанимации.
«Родители сразу после ДТП заявили про угон машины. Коллеги пишут, что у них большие связи среди людей, близких к и.о. мэра Харькова Игорю Терехову, а через него и в городской полиции», — сообщает «Шептун».
Как сообщают местные СМИ, родители Харьковского — предприниматели, его отец занимается реализацией мясных продуктов. Также отмечается, что автомобиль семья приобрела пару дней назад.
Николай Харьковский неоднократно попадал в поле зрения полиции. В 2019 году он поссорился в супермаркете с женщиной. В ходе конфликта он выстрелил в нее из пневматического пистолета, а потом направил оружие на ее сына.