Смертельное ДТП, устроенной харьковским «мажором» уже пытаются «замять» - родители виновника аварии заявили об угоне машины. Об этом в среду, 27 октября, сообщил Telegram-канал «Шептун»

В Харькове подросток на Infiniti устроил смертельное ДТП с двумя погибшими © Национальная полиция Украины Николай Харьковский, проехал на «красный» и врезался в Chevrolet. Водитель последнего, 58-летний мужчина, скончался на месте, три пассажира Infinity оказались в реанимации.

«Родители сразу после ДТП заявили про угон машины. Коллеги пишут, что у них большие связи среди людей, близких к и.о. мэра Харькова Игорю Терехову, а через него и в городской полиции», — сообщает «Шептун».

Как сообщают местные СМИ, родители Харьковского — предприниматели, его отец занимается реализацией мясных продуктов. Также отмечается, что автомобиль семья приобрела пару дней назад.

Николай Харьковский неоднократно попадал в поле зрения полиции. В 2019 году он поссорился в супермаркете с женщиной. В ходе конфликта он выстрелил в нее из пневматического пистолета, а потом направил оружие на ее сына.