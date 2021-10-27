Председатель Союза украинцев в Португалии Павел Садоха, постоянный автор праволиберальной газеты «Обсэрвадор», возмутился тем, что в этой стране появился памятник первому космонавту Юрию Гагарину, который открыли 17 октября в португальском городе Оэйраш.
Садоху особенно возмутили постамент памятника, выполненный в виде флага СССР. По словам украинского националиста, чтобы полет Гагарина стал возможным, якобы потребовалось превратить СССР в «гигантский концентрационный лагерь».
«Космическая программа Советского Союза была в первую очередь направлена на транспортировку ядерных ракет в космос», — заявляет в статье Садоха.
Бюст Юрия Гагарина в Оэйраше был открыт в присутствии посла РФ в Португалии Михаила Камынина.
Как отмечают эксперты, космическая программа СССР носила мирный характер. Советский Союз произвел около 2,4 тыс. космических запусков, из которых лишь 4 было использовано для произведения в космосе ядерных взрывов. Данные взрывы были осуществлены в 1961 и 1962 годах в ответ на космические ядерные взрывы, произведенные в 1958 году Соединенными Штатами Америки.