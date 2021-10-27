Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что кумиры молодежи, мнение которых важно для подрастающего поколения, должны быть готовы отвечать за свои заявления, передает 26 октября РИА Новости

Кумир Украины: песня о Бандере опередила трек Моргенштерна © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Хочется таким молодым людям просто порекомендовать, чисто по-человечески, наверняка у них есть дедушки, бабушки — поговорите с ними. Или придите к какому-нибудь ветерану и поговорите с ним — и спросите, почему так важен День Победы и почему он был, есть и будет важен вечно для нашей страны», — сказал пресс-секретарь российского президента.

Ранее рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) в интервью заявил, что не видит смысла гордиться Днем Победы, которая состоялась 76 лет назад.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с такими словами артиста.

Позднее Моргенштерн извинился и сказал, что не хотел никого оскорбить и уважает ветеранов Великой Отечественной войны. В московском музее Победы на Поклонной горе рэперу предложили прийти на экскурсию, чтобы попытаться осознать важность этого праздника и памяти о прошлом.