По словам Пескова, молодые популярные исполнители наравне со всеми должны понимать такие важные для России понятия, как День Победы, и нести за свои заявления моральную ответственность. Он подчеркнул, что молодежь может отзываться о Победе скептически «не по злобе, а по незнанию».
«Хочется таким молодым людям просто порекомендовать, чисто по-человечески, наверняка у них есть дедушки, бабушки — поговорите с ними. Или придите к какому-нибудь ветерану и поговорите с ним — и спросите, почему так важен День Победы и почему он был, есть и будет важен вечно для нашей страны», — сказал пресс-секретарь российского президента.
Ранее рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) в интервью заявил, что не видит смысла гордиться Днем Победы, которая состоялась 76 лет назад.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с такими словами артиста.
Позднее Моргенштерн извинился и сказал, что не хотел никого оскорбить и уважает ветеранов Великой Отечественной войны. В московском музее Победы на Поклонной горе рэперу предложили прийти на экскурсию, чтобы попытаться осознать важность этого праздника и памяти о прошлом.