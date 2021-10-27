Российская компания «Газпром» предложила Молдавии внести изменения в соглашение с ЕС и отложить рыночные реформы в энергетическом секторе в обмен на поставки газа со скидкой, утверждает лондонская газета «Файнэншл таймс» в статье, опубликованной 26 октября

Газета отмечает тяжёлое положение страны в связи с истечением предыдущего долгосрочного контракта с «Газпромом» о поставках газа. По её информации, российская компания якобы предлагает Молдавии новый контракт с ценой газа, в два раза превышающей предыдущую.

Он пока не согласован, в связи с чем «Газпром» сократил поставки газа на треть, и в Молдавии было объявлено чрезвычайное положение, указывает «Файнэншл Таймс».

«На переговорах в этом месяце «Газпром» заявил молдавским официальным лицам, что снизит цену, если страна будет готова внести изменения в соглашение о беспошлинной торговле с ЕС, сказали люди, осведомившие об переговорах. Газпром также хотел, чтобы Молдавия отложила внедрение правил ЕС, которые требуют либерализации газовых рынков и увеличения конкуренции», — сообщает газета.

Издание считает, что либерализация газового рынка отрицательно скажется на «Газпроме» и «Молдовагазе», его дочерней компании в Молдавии.

Эксперт рассказал, как Молдавия пытается выбить из России скидку на газ, угрожая Приднестровью © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Переговоры между молдавскими официальными лицами и председателем правления компании «Газпром» Алексеем Миллером ожидаются 27 сентября, информирует «Файнэншл таймс».