По словам министра, в стране должен расти уровень культуры обращения с оружием, поскольку Украина «8-й год находится в состоянии войны».
Он призвал проводить чемпионаты по стрельбе среди правоохранителей во всех областных центрах.
«Также навыки практической стрельбы нужно повышать и среди гражданского населения, расширяя сети тиров. Ведь в следующем году вводится в действие Закон Украины «Об основах национального сопротивления», и навыки практической стрельбы будут очень нужны для построения обновленной Украинской территориальной обороны», — написал Монастырский.
В июле 2021 года Верховная Рада приняла законопроект Владимира Зеленского «О национальном сопротивлении», который подразумевает создание сил территориальной обороны при ВСУ и добровольческих отрядов.
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Президент Украины отметил, что мероприятия национального сопротивления будут осуществляться и на подконтрольной Киеву, и на «временно оккупированных» территориях Украины.
В августе на Украине провели учебные сборы военнообязанных и резервистов территориальной обороны Киева.