Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский написал 26 октября в Facebook, что и правоохранителям, и гражданскому населению Украины нужно улучшать навыки обращения с оружием с целью усиления территориальной обороны

Кличко научился стрелять из пулемета и кидать гранаты в танк — видео © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Он призвал проводить чемпионаты по стрельбе среди правоохранителей во всех областных центрах.

«Также навыки практической стрельбы нужно повышать и среди гражданского населения, расширяя сети тиров. Ведь в следующем году вводится в действие Закон Украины «Об основах национального сопротивления», и навыки практической стрельбы будут очень нужны для построения обновленной Украинской территориальной обороны», — написал Монастырский.

В июле 2021 года Верховная Рада приняла законопроект Владимира Зеленского «О национальном сопротивлении», который подразумевает создание сил территориальной обороны при ВСУ и добровольческих отрядов.



Читать далее: https://ukraina.ru/news/20210729/1031955338.html законопроект Зеленского «О национальном сопротивлении», которые подразумевает создание сил территориальной обороны при ВСУ и добровольческих отрядов.



Читать далее: https://ukraina.ru/news/20210729/1031955338.html законопроект Зеленского «О национальном сопротивлении», которые подразумевает создание сил территориальной обороны при ВСУ и добровольческих отрядов.

Президент Украины отметил, что мероприятия национального сопротивления будут осуществляться и на подконтрольной Киеву, и на «временно оккупированных» территориях Украины.

В августе на Украине провели учебные сборы военнообязанных и резервистов территориальной обороны Киева.

территориальной оборон. Учения проходили с использованием холостых патронов и учебных взрывных устройств.