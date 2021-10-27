Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «Люблинский треугольник» альтернативой «русскому миру». Об этом во вторник, 26 октября, он написал в своем Twitter

«"Люблинский треугольник" — это важный региональный альянс Украины. По сути, он и является воплощением идеи Междуморья, ибо соединяет дружественные государства между Балтийским и Черным морями. Он создает безопасную ось на восточном фланге НАТО и альтернативу "русскому миру"», — написал Кулеба в ответ на вопрос о том, как Украина будет сотрудничать с Польшей и Литвой.

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Люблінський трикутник — це важливий регіональний альянс України. По суті, він і є втіленням ідеї Міжмор’я, бо поєднує дружні держави між Балтійським і Чорним морями. Він створює безпекову вісь на східному фланзі НАТО та альтернативу «русскому миру». https://t.co/vJiJ1uEiKw — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 26, 2021

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Люблинский треугольник: что это © commons.wikimedia.org, Grigorius m

Участники формата договорились координировать действия для защиты международного права в контексте антироссийской деятельности как в трехстороннем формате, так и в международных организациях: НАТО, ООН, ЕС, Совет Европы и ОБСЕ.