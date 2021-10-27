«"Люблинский треугольник" — это важный региональный альянс Украины. По сути, он и является воплощением идеи Междуморья, ибо соединяет дружественные государства между Балтийским и Черным морями. Он создает безопасную ось на восточном фланге НАТО и альтернативу "русскому миру"», — написал Кулеба в ответ на вопрос о том, как Украина будет сотрудничать с Польшей и Литвой.

Люблинский треугольник: что это
Люблинский треугольник: что это
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В июле 2020 года министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы создали «Люблинский треугольник».

Участники формата договорились координировать действия для защиты международного права в контексте антироссийской деятельности как в трехстороннем формате, так и в международных организациях: НАТО, ООН, ЕС, Совет Европы и ОБСЕ.   