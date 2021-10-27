Украинская разведка заходила в село Старомарьевка в Донбассе, однако военные не стали его занимать. Об этом в Facebook 26 октября сообщил редактор украинского издания censor.net Юрий Бутусов

Ранее министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова сообщила, что 25 октября украинские военные попытались захватить село Старомарьевка в Тельмановском районе, которое находится на линии разграничения.

Также эту информацию подтвердило украинское издание «Бабель». Затем в штабе украинской Операции объединенных сил сообщения о захвате села опровергли.

«В село на протяжении последних лет неоднократно заходила разведка различных украинских подразделений и разведка противника. Но оборудовать там постоянные позиции — большой риск. Вчера в село снова зашла разведка 93-й бригады, село не занимали и отошли», — написал Бутусов.

Кроме того, за 25-26 октября ВСУ несколько раз обстреляли населенные пункты на неподконтрольной территории Донбасса.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение завести уголовное дело по факту обстрелов.