Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению возбудить уголовное дело по факту многочисленных обстрелов ВСУ населенных пунктов в Донбассе. Об этом 26 октября сообщила пресс-служба СК

Во вторник, 26 октября, в ДНР сообщили о серии артиллерийских обстрелов украинской стороной населенных пунктов Тельмановского района, предположительно из орудий калибра 122 мм. Были повреждены газопровод, трансформаторные подстанции и другая инфраструктура, без электричества остались школа и больницы.

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«В рамках расследования Следственный комитет даст правовую оценку действиям военнослужащих, которые отдали и исполнили приказ о проведении многочисленных обстрелов инфраструктуры Донбасса и иных незаконных действий в отношении граждан России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что доказательства по делу в будущем могут быть использованы в ходе судебных процессов по этим преступлениям.