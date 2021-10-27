Во вторник, 26 октября, в ДНР сообщили о серии артиллерийских обстрелов украинской стороной населенных пунктов Тельмановского района, предположительно из орудий калибра 122 мм. Были повреждены газопровод, трансформаторные подстанции и другая инфраструктура, без электричества остались школа и больницы.
Кроме того, в ДНР заявили о попытке захода украинских силовиков в село Старомарьевка у линии разграничения, в котором живут в том числе граждане с паспортами РФ.
«В рамках расследования Следственный комитет даст правовую оценку действиям военнослужащих, которые отдали и исполнили приказ о проведении многочисленных обстрелов инфраструктуры Донбасса и иных незаконных действий в отношении граждан России», — говорится в сообщении.
Отмечается, что доказательства по делу в будущем могут быть использованы в ходе судебных процессов по этим преступлениям.