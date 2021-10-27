В организме скончавшегося депутата Верховной Рады Антона Полякова обнаружили не только метадон и алкоголь, но и димедрол. Об этом 26 октября в эфире программы «Мокрик по живому» рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин

По словам чиновника, метадон с димедролом называют «уличным метадоном»: в этом «коктейле» антигистаминный препарат усиливает действие наркотика. Он отметил, что в обычно аптеке, даже по рецепту, эти компоненты приобрести невозможно.

«То есть мы можем с абсолютной уверенностью говорить, что это смесь получена где-то не в официальной аптечной сети», — сказал Енин.

«Измельчить и засыпать в алкоголь». Кто подтвердил версию об отравлении Полякова © CC BY-SA 4.0/sarakhan_vadym

Кроме того, полицейские уже допросили сожительницу Полякова, депутата Рады Анну Скороход, и ее помощника Руслана Джамбулатова, с которым депутат выпивал перед смертью.

Депутат Верховной Рады Украины Антон Поляков скончался в ночь на 8 октября. Вскрытие показало острую ишемию, а токсикологическая экспертиза — метадон и алкоголь в крови. Ряд политиков, экспертов и журналистов на Украине сходятся во мнении, что депутата отравили, поскольку он никогда не имел проблем с сердцем и не был замечен в употреблении наркотических средств.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «естественная смерть».