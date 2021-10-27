У показательного применения Вооруженными силами Украины в Донбассе турецкого ударного беспилотника «Байрактар» есть целый комплекс причин. Об этом написал военный корреспондент Дмитрий Стешин на сайте kp.ru 27 октября

Ранее Минобороны Украины показало кадры взрыва бомбы, сброшенной на гаубицу с «Байрактара». Утверждается, что Киев впервые применил ударный дрон турецкого производства против армии ДНР. Также за прошедшие сутки ВСУ совершили серию обстрелов территории Донецкой Народной Республики, в результате были повреждены газопровод, трансформаторные подстанции и другие объекты инфраструктуры.

По мнению Стешина, прежде всего за применением ВСУ в Донбассе «Байрактара» стоит желание США обострить ситуацию в регионе на фоне возможного скорого запуска Россией «Северного потока — 2».

На Украине похвастались первым ударом беспилотника Bayraktar © ukroboronprom.com

Также таким образом Украина протестировала возможность безнаказанно отправлять дроны на линию разграничения.

«Масштабного наступления по земле армия Украины не хочет, боится, не способна на это. Был найден промежуточный вариант, обкатанный Западом во множестве стран — от Сербии до Ливии и Сирии. Скорее всего, на Донбассе начнут выдалбливать инфраструктуру — мирную и военную», — отметил Стешин.

Он напомнил, что ВСУ часто выбирают целями для обстрела котельные и трансформаторные станции, чтобы оставить жителей региона без отопления и вынудить их бежать. Военкор подчеркнул, что Киев рассчитывает таким образом и очистить Донбасс от нелояльного населения, и не получить операцию «принуждение к миру» от России.