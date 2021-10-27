В Харькове 16-летний подросток на автомобиле Infiniti устроил смертельное ДТП. Об этом во вторник, 26 октября, сообщила пресс-служба Нацполиции

Инцидент произошел на проспекте Гагарина.

Подросток за рулем Infiniti на огромной скорости выехал на перекресток на «красный», в результате чего врезался в Chevrolet Aveo.

На Украине автобус с паломниками-хасидами попал в смертельное ДТП © Біляївський відділ поліції в Одеській області

Как сообщают украинские СМИ, один из пассажиров Infinity скончался в больнице.

По факту произошедшего открыто уголовное дело, виновнику ДТП, которого уже задержали, грозит до 8 лет лишения свободы.