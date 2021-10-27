Инцидент произошел на проспекте Гагарина.
Подросток за рулем Infiniti на огромной скорости выехал на перекресток на «красный», в результате чего врезался в Chevrolet Aveo.
Сидевший за рулем Chevrolet 58-летний мужчина скончался на месте, а трое пассажиров Infiniti — двое парней 19 лет и 16 летняя девушка — с травмами оказались в реанимации. Отмечается, что оба водителя были трезвыми.
Как сообщают украинские СМИ, один из пассажиров Infinity скончался в больнице.
По факту произошедшего открыто уголовное дело, виновнику ДТП, которого уже задержали, грозит до 8 лет лишения свободы.