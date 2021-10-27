Инцидент произошел на проспекте Гагарина.

Подросток за рулем Infiniti на огромной скорости выехал на перекресток на «красный», в результате чего врезался в Chevrolet Aveo.

На Украине автобус с паломниками-хасидами попал в смертельное ДТП
На Украине автобус с паломниками-хасидами попал в смертельное ДТП
© Біляївський відділ поліції в Одеській області
Сидевший за рулем Chevrolet 58-летний мужчина скончался на месте, а трое пассажиров Infiniti — двое парней 19 лет и 16 летняя девушка —  с травмами оказались в реанимации. Отмечается, что оба водителя были трезвыми.

Как сообщают украинские СМИ, один из пассажиров Infinity скончался в больнице.

По факту произошедшего открыто уголовное дело, виновнику ДТП, которого уже задержали, грозит до 8 лет лишения свободы.