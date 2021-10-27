Ранее Генеральный штаб вооруженных сил Украины показал первое боевое применение дрона Bayraktar турецкого производства в Донбассе. Как следует из заявления генштаба, приказ о применении дрона отдал главнокомандующий ВС Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный. В пресс-службе утверждают, что беспилотник турецкого производства не пересекал линию соприкосновения. Bayraktar, как утверждается, уничтожил управляемой бомбой артиллерийское орудие.
На самом деле Турция будет выкачивать все военные технологии, которые есть на территории Украины (советские и новейшие украинские разработки) и на основе этого создавать турецкие вооружения, пояснил специалист.
«Турки дурят голову неким "патриотически" настроенным украинцам, которые рады тому, что на территории Украины будут собираться турецкие беспилотники и проводиться их обслуживание», — подчеркнул Евсеев.
То же самое можно сказать и о Великобритании, которая создает на Украине два центра для подготовки диверсионно-разведовательных групп не для того чтобы помогать Киеву, а для того чтобы вести техническую разведку против Крыма, против вооруженных сил РФ и демонстрировать, что она становится великой державой, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.