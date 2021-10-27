Турция создает совместный центр на Украине не для того, чтобы помогать ВСУ беспилотниками. Это просто обертка. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев интервью изданию Украина.ру

Военный эксперт Владимир Евсеев: войну России с Украиной могут спровоцировать лишь США © РИА Новости, Нина Зотина

На самом деле Турция будет выкачивать все военные технологии, которые есть на территории Украины (советские и новейшие украинские разработки) и на основе этого создавать турецкие вооружения, пояснил специалист.

«Турки дурят голову неким "патриотически" настроенным украинцам, которые рады тому, что на территории Украины будут собираться турецкие беспилотники и проводиться их обслуживание», — подчеркнул Евсеев.

То же самое можно сказать и о Великобритании, которая создает на Украине два центра для подготовки диверсионно-разведовательных групп не для того чтобы помогать Киеву, а для того чтобы вести техническую разведку против Крыма, против вооруженных сил РФ и демонстрировать, что она становится великой державой, заключил собеседник издания.

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