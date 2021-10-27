Среди заразившихся за сутки — 1 532 детей и 399 медицинских работника. Госпитализированы с коронавирусом 5 925 человек, выздоровели 11 593 пациента.
Больше всего случаев заражения выявлено в Днепропетровской (1874), Харьковской (1641), Одесской (1477) и Запорожской (1335) областях и в Киеве (1416).
Умерли от коронавируса 692 человека.
Днем ранее Украина побила суточный рекорд смертности от коронавируса. За сутки от инфекции умерли 734 человека.
Также в стране 26 октября впервые зафиксировали случаи заражения новой опасной мутацией «дельта»-штамма коронавируса.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украины входит в пик заболеваемости коронавирусом.