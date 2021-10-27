За прошедшие сутки на Украине зафиксировано 22 574 новых случая COVID-19. Об этом 27 октября сообщает Минздрав Украины в Facebook

Плевали на коронавирус: в Харькове пройдет шабаш «мертвецов» © CC0, Pixabay

Больше всего случаев заражения выявлено в Днепропетровской (1874), Харьковской (1641), Одесской (1477) и Запорожской (1335) областях и в Киеве (1416).

Умерли от коронавируса 692 человека.

Днем ранее Украина побила суточный рекорд смертности от коронавируса. За сутки от инфекции умерли 734 человека.

Также в стране 26 октября впервые зафиксировали случаи заражения новой опасной мутацией «дельта»-штамма коронавируса.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украины входит в пик заболеваемости коронавирусом.