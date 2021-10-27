Киев настаивает на продлении контракта на транзит газа из России по украинской газо-транспортной системе (ГТС) после 2024 года. Об этом сказал гендиректор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон в интервью ТСН 26 октября

Безпалько: кому за бесценок продадут украинскую ГТС? © Украина.ру

«Мы настойчиво предлагаем, если есть заинтересованность американской и немецкой сторон, уже сейчас продлить транзитный контракт — не дожидаясь 2024 года. Возможность есть. Хоть сегодня мы готовы подписать контракт на следующие 10-15 лет с объемами транзита не менее 45 млрд куб. м газа в год», — заявил Макогон.

По его словам, Россия «не отвечает» на данное предложение. Также Макогон призвал точно определить термин «использовать газ как оружие» и обвинил Россию в том, что она якобы давно это делает.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов сделать «Газпрому» скидку в размере 50 процентов на транзит газа в Европу сверх предусмотренного по контракту объема в 40 миллиардов кубометров в год.

США и Германия договорились, что после запуска «Северного потока — 2» Берлин должен проконтролировать продолжение транзита и обеспечить тем самым энергетическую безопасность Украины.