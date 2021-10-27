Без тепла и света. Как Украина «декоммунизирует» энергетику
Без тепла и света. Как Украина «декоммунизирует» энергетику
© РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк
Волынец отметил, что власти Украины никак не борются с последствиями энергетического кризиса. Он предположил, что из-за проблем с отоплением в ближайшее время в стране будут массово прекращать работу социальные объекты.

«Надо предупредить людей, чтобы в сельской местности хотя бы кизяки (высушенный навоз, используемый в качестве топлива. — Ред.) собирали и сушили. Потому что нужно надеяться только на себя, а не на такую власть», — сказал депутат «Батькивщины».

Проблемы с отоплением социальных объектов на Украине возникли из-за сложностей в регионах с закупкой угля и газа. К стоимости топлива на европейских биржах привязана и его стоимость на Украине. Стране грозит срыв отопительного сезона.

Киев винит в отопительном кризисе олигархов, местные власти и Россию, которая якобы использует газ как «оружие».

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что СНБО потребовал от правительства страны ввести запрет на отключение отопления в домах украинцев.

 