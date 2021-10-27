На фоне энергетического кризиса в стране украинцам следовало бы запастись хотя бы навозом. Об этом 26 октября заявил председатель Независимого профсоюза горняков Украины и депутат Рады от «Батькивщины» Михаил Волынец в эфире телеканала «Наш»

Без тепла и света. Как Украина «декоммунизирует» энергетику © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Надо предупредить людей, чтобы в сельской местности хотя бы кизяки (высушенный навоз, используемый в качестве топлива. — Ред.) собирали и сушили. Потому что нужно надеяться только на себя, а не на такую власть», — сказал депутат «Батькивщины».

Проблемы с отоплением социальных объектов на Украине возникли из-за сложностей в регионах с закупкой угля и газа. К стоимости топлива на европейских биржах привязана и его стоимость на Украине. Стране грозит срыв отопительного сезона.

Киев винит в отопительном кризисе олигархов, местные власти и Россию, которая якобы использует газ как «оружие».

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что СНБО потребовал от правительства страны ввести запрет на отключение отопления в домах украинцев.