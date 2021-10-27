Волынец отметил, что власти Украины никак не борются с последствиями энергетического кризиса. Он предположил, что из-за проблем с отоплением в ближайшее время в стране будут массово прекращать работу социальные объекты.
«Надо предупредить людей, чтобы в сельской местности хотя бы кизяки (высушенный навоз, используемый в качестве топлива. — Ред.) собирали и сушили. Потому что нужно надеяться только на себя, а не на такую власть», — сказал депутат «Батькивщины».
Проблемы с отоплением социальных объектов на Украине возникли из-за сложностей в регионах с закупкой угля и газа. К стоимости топлива на европейских биржах привязана и его стоимость на Украине. Стране грозит срыв отопительного сезона.
Киев винит в отопительном кризисе олигархов, местные власти и Россию, которая якобы использует газ как «оружие».
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что СНБО потребовал от правительства страны ввести запрет на отключение отопления в домах украинцев.