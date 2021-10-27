В соцсети у главы МИД поинтересовались, готовит ли Киев ответные меры в случае остановки транзита газа — в качестве вариантов пользователь предложил «запрет транзита продукции России в Европу и полную блокаду Приднестровья».
«Россия пока не перекрывала поставки газа в Украину. В случае если Кремль решит это сделать и разрушит остатки репутации как поставщика энергоносителей в Европу, у нас есть ряд асимметричных ответных шагов», — написал Кулеба.
Транзитный контракт между Россией и Украиной действует до конца 2024 года. Вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что говорить о его продлении еще рано.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев будет настаивать на продолжении транзита газа через Украину на протяжении как минимум 15 лет после ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2».
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