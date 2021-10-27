Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о готовности Киева к ответным шагам в случае прекращения Россией транзита газа по украинской ГТС. Об этом он написал в Twitter 27 октября

«Нас ждут газовые бунты»: соцсети об энергетическом кризисе на Украине © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Россия пока не перекрывала поставки газа в Украину. В случае если Кремль решит это сделать и разрушит остатки репутации как поставщика энергоносителей в Европу, у нас есть ряд асимметричных ответных шагов», — написал Кулеба.

Транзитный контракт между Россией и Украиной действует до конца 2024 года. Вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что говорить о его продлении еще рано.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев будет настаивать на продолжении транзита газа через Украину на протяжении как минимум 15 лет после ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2».