Накануне украинские военные обстреляли в ДНР пять населенных пунктов.
По мнению российского сенатора, новые обстрелы ДНР со стороны ВСУ связаны с «новым энтузиазмом», испытанным в Киеве после приглашения на заседание комитета НАТО по вопросам вооружений, и участившимися заявлениями Запада о приверженности курса Украины в НАТО.
«Особую роль здесь сыграл визит в Киев главы минобороны США Ллойда Остина и полученные заверения в приверженности США включению Украины в альянс. Началась игра по-крупному. Но сторонники приема Украины, или западный альянс в целом, если все его члены поддержат этот курс, рискуют проиграть», — написал Пушков.
Он подчеркнул, что США и другие члены НАТО заявлениями о перспективах вступления Украины в Альянс способствуют опасной дестабилизации обстановки в Донбассе.