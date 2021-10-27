Участие в НАТО Украине нужно прежде всего для войны в Донбассе и столкновения с Россией. Об этом написал член Совета Федерации Алексей Пушков 26 октября в своем Telegram-канале

В ДНР заявили о попытке Украины занять населенный пункт на линии соприкосновения © РИА Новости, Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанк

По мнению российского сенатора, новые обстрелы ДНР со стороны ВСУ связаны с «новым энтузиазмом», испытанным в Киеве после приглашения на заседание комитета НАТО по вопросам вооружений, и участившимися заявлениями Запада о приверженности курса Украины в НАТО.

«Особую роль здесь сыграл визит в Киев главы минобороны США Ллойда Остина и полученные заверения в приверженности США включению Украины в альянс. Началась игра по-крупному. Но сторонники приема Украины, или западный альянс в целом, если все его члены поддержат этот курс, рискуют проиграть», — написал Пушков.

Он подчеркнул, что США и другие члены НАТО заявлениями о перспективах вступления Украины в Альянс способствуют опасной дестабилизации обстановки в Донбассе.