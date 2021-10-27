Информационное пространство Украины оказалось в заложниках примитивных и малокомпетентных людей, попытки которых решить важные вопросы заканчиваются истерикой. Об этом на днях в интервью YouTube-каналу Politeka рассказал политолог Андрей Ермолаев

По его словам, все чаще блогеры и журналисты становятся экспертами и модераторами разговоров о геополитике и глобальной экономике. Это привело к сильному снижению экспертного уровня. Битва за Россию. Зеленский схлестнулся с Медведчуком © РИА Новости, пресс-служба президента Украины

«Украинское информационное пространство оказалось в заложниках примитивных, похожих на разговоры на лавочках, малокомпетентных людей. Это практически все Telegram-каналы, большая часть новостных служб, которые не имеют политических подразделений на ведущих телеканалах… Самое сложное здесь то, что и наш слушатель начинает получать малокомпетентную информацию и оценку. Все в черно-белых тонах, очень упрощенную информацию и примитивную», — заявил он.

По словам Ермолаева, это влияет на то, что на Украине обсуждение каких-то серьезных тем и «попытка сформулировать свою позицию и предложение в итоге становится частью истерики».