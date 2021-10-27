Президент Украины Владимир Зеленский ради спасения рейтинга пойдет на серьезные кадровые перестановки в правительстве и своем окружении, пытаясь свалить на них ответственность за отдельные провалы. Об этом 26 октября политолог Руслан Бортник рассказал в интервью украинским «Вестям»

Зеленский начал искать пути к отступлению - эксперт © president.gov.ua

Речь идет об обстреле автомобиля его первого помощника Сергея Шефира и попытке поджога дома заместителя главы Офиса президента Игоря Жовквы.

«Президент попытается перекладывать ответственность за социально-экономические проблемы на региональные элиты, перехватывая нить пиара. Возможно, он также пойдет на серьезные кадровые перестановки в правительстве и своем окружении, попытавшись свалить на уже отставленных людей ответственность за отдельные провалы», — заявил он.

Кроме того, Бортник отметил, что из-за череды скандалов, связанных с Зеленским, в общественном сознании он стал ассоциироваться с очень токсичными темами, которые традиционно связывают с большими политическими элитами. Таким образом, президент Украины оказался очень элитарным, а не антисистемным, и для части общества это оказалось открытием.

Президентский рейтинг Зеленского, по данным Киевского международного института социологии, упал ниже 25%, снизившись за месяц более чем на 8%. При этом рейтинг уволенного президентской командой с должности спикера Рады Дмитрия Разумкова за полгода вырос почти в два раза.

На следующий день после публикации опроса на сайт КМИСа была совершена атака и данные попытались стереть.

Во вторник были обнародованы данные исследования Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, согласно которым рейтинг президента Зеленского за три месяца снизился на 3,1%.