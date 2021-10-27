Заявление секретаря СНБО Украины Александра Данилова относительно необходимости жесткого управления государством является попыткой узурпации власти со стороны президента страны Владимира Зеленского. Об этом 26 октября в эфире телеканала «Первый независимый» заявил депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Василий Нимченко

Кто должен править Украиной, что делать с Медведчуком и кому отдать недра. Откровения секретаря СНБО Данилова © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

«То, что говорит Данилов, — это пробный камень того, как общество в дальнейшем будет реагировать на ужесточение власти… То, что начал мутировать этот орган (СНБО — ред.) и, как мутант, он перебрал на себя функции судебных учреждений, исполнителя наказаний, органа государственного деятельности, правоохранительного органа. Это все мутация с подачи нашего главы государства, который сам понимает, что узурпация власти недопустима», — заявил Нимченко.

Депутат отметил, что в настоящее время, по его мнению, «идет конкретная узурпация судебной и исполнительной власти». Нимченко считает, что Зеленский узурпирует власть через промежуточные органы консультативного характера.

В понедельник Данилов выступил за внесение изменений в конституцию страны, чтобы из парламентско-президентской республики сделать Украину «жесткой президентской республикой».