Единственной страной из постсоветского пространства, чье положение дел напрямую зависит от отношений России и США, и она это понимает, является Казахстан. Об этом рассказал политолог Дмитрий Евстафьев в эфире YouTube-канала Sputnik на русском 25 октября

Превентивный удар: эксперт описал возможный ответ РФ на провокации Украины © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Поэтому, по словам Евстафьева, Казахстану всячески важно подчеркивать свой дружественный по отношению к России статус. Во-вторых, стране важно занимать позицию военно-политической нейтральности. Другой такой страной эксперт назвал Армению. Но если, по его словам, власти Казахстана понимают свое положение, то в отношении Армении он выразил сомнение.

Ранее Евстафьев выразил мысль, что Украина пытается втянуть Запад в конфронтацию с Россией на своей территории, используя условия выживания нынешнего политического режима.