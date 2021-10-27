«Казахстан. Это государство, стабильность которого зависит исключительно от того, насколько нейтрально к внутренним политическим процессам в этой бывшей советской республике относятся основные игроки — США, Китай и Россия. Если эти игроки начнут использовать территорию Казахстана с точки зрения логистики в качестве пространства для противоборства, этого государства просто не будет», — заявил он.
Поэтому, по словам Евстафьева, Казахстану всячески важно подчеркивать свой дружественный по отношению к России статус. Во-вторых, стране важно занимать позицию военно-политической нейтральности. Другой такой страной эксперт назвал Армению. Но если, по его словам, власти Казахстана понимают свое положение, то в отношении Армении он выразил сомнение.
Ранее Евстафьев выразил мысль, что Украина пытается втянуть Запад в конфронтацию с Россией на своей территории, используя условия выживания нынешнего политического режима.