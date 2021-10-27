Заявление внештатного советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича о возможности пуска ракеты на Москву свидетельствует о том, что Украина является территорией, на которой государственная власть носит условный характер. Об этом рассказал политолог Дмитрий Евстафьев в комментарии YouTube-каналу Sputnik на русском 25 октября

«Во-первых, господин Арестович — это человек очень специфический даже по украинским меркам. Хотя нельзя не отметить, что концентрация городских сумасшедших на Украине на квадратный сантиметр площади, несколько превышает физические возможности и пространства. Но я не стал бы спокойно относиться к заявлениям даже этого городского сумасшедшего. В конце концов Украина — это территория, на которой государственная власть носит условный характер… То ли она есть, то ли ее нет. В данном случае решения могут принимать полевые командиры», — заявил он.

По словам эксперта, есть некоторые признаки того, что опять возобновляется «хаотизация военно-политического пространства».

Арестович пояснил свою угрозу направить ракеты на Москву © Facebook Алексея Арестовича

Внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович 24 октября пригрозил России украинскими ракетами, которые якобы будут направлены на Москву в ближайшее время. Причиной для этого он назвал работу над ракетной программой. Арестович выразил уверенность в том, что ракеты оперативно-тактического уровня «смогут доставать до Москвы».