Острых углов для встречи президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена нет, поскольку в них не будут вмешиваться «политические пигмеи» из НАТО. Об этом рассказал политолог Дмитрий Евстафьев в комментарии YouTube-каналу Sputnik на русском 25 октября

На вопрос о том, есть ли острые углы в вопросе встречи, учитывая, что отношения России и НАТО находятся на крайне низком уровне, Евстафьев ответил — «Нет, наоборот». Эксперт рассказал, грозит ли дворцовый переворот президенту Узбекистана и свергнут ли его США © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

«Тот факт, что российско-американские отношения, в них не будут вмешиваться политические пигмеи из НАТО, это только упрощает российско-американские отношения. Наоборот нам с американцами нужно научиться разговаривать спокойно, но без суетящихся под ногами граждан из разного рода политических лимитрофов. На мой взгляд мы как раз упростили политическое взаимодействие с Вашингтоном и я очень оптимистично на него смотрю», — заявил он.

Ранее сообщалось, что вторая встреча Путина и Байдена может пройти до конца текущего года.

Также Евстафьев выразил мысль, что Украина пытается втянуть Запад в конфронтацию с Россией на своей территории, используя условия выживания нынешнего политического режима.