России нужно создавать сдерживающий элемент не в отношении украинцев, а в отношении США, которые стоят за действиями официального Киева. Об этом рассказал политолог Дмитрий Евстафьев в эфире YouTube-канала Sputnik на русском 25 октября

Ранее власти Украины заявили о том, что на своей территории хотели бы разместить американские ракеты. Евстафьев обратил внимание на то, что говорилось не только о вступлении Украины в НАТО, но и размещении военной инфраструктуры на территории Украины. По его словам, в пределах этой страны может появиться более опасная военная инфраструктура и вне членства с НАТО. В этом смысле Россия должна держать руки абсолютно развязанными и принимать решения ситуативно. «Все слили Батьке». Эксперт о том, почему на самом деле Украина провалила операцию с «вагнеровцами» © 24tv.ua

«Нужно иметь сценарий, который позволит России привести превентивный удар не по территории Украины, как по объекту политики, не имеющему никаких самостоятельных военно-политических потенций, а по территории тех стран, которые являются источниками провоцирующего поведения Украины. Нам нужно создавать сдерживающий элемент не в отношении Украины, это бессмысленно. Нельзя сдерживать людей, у которых нет мозга. А надо сдерживать людей, у которых этот мозг есть. А у американцев этот мозг есть. Поэтому надо сдерживать американцев», — заявил он.

При этом он заявил, что если не удастся сдержать американцев, тогда «Россия получает в рамках устава ООН право на превентивный удар».Ранее сообщалось, что Великобритания ведет переговоры с Украиной по поводу продажи ей вооружений, в том числе ракет Brimstone.