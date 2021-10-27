Украина пытается втянуть Запад в конфронтацию с Россией на своей территории, используя условия выживания нынешнего политического режима. Об этом рассказал политолог Дмитрий Евстафьев в эфире YouTube-канала Sputnik на русском 25 октября

«Понятно, что истерика на территории бывшей Украинской СCР связана с тем, что Украина не является критической точкой на карте для России. И Россия не будет делать в отношении бывшей Украинской СCР никаких провоцирующих действий. А условие выживания нынешнего режима, если это вообще можно назвать политическим режимом, что сомнительно, это как раз втягивание Запада в конфронтацию с Россией на территории бывшей Украинской СCР», — заявил он.

«Понты колотят»: Арестович пригрозил российской армии © Алексей Арестович/Фейсбук Алексея Арестовича, поскольку на Украине, решения о нападении могут принимать полевые командиры, игнорируя власть.

Ранее внештатный советник главы Офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович пригрозил России украинскими ракетами, которые якобы будут направлены на Москву в ближайшее время. Он выразил уверенность в том, что ракеты оперативно-тактического уровня «смогут доставать до Москвы».