Россия не собирается воевать на территории Украины, если ее не вынудит к этому попытка геноцида русскоязычного населения. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев интервью изданию Украина.ру

Военный эксперт Владимир Евсеев: войну России с Украиной могут спровоцировать лишь США © РИА Новости, Нина Зотина Алексей Арестович предсказал «конец России» в случае «нападения» на Украину. Он также заявил, что Украина будет вести диверсионную деятельность в России в случае «полномасштабной агрессии» со стороны Москвы.

Если такого геноцида не будет, Украина сохранится примерно до 2030 года в нынешнем состоянии, но потом вряд ли можно ожидать сохранения ее государственности, подчеркнул эксперт.

«Потому что сама она ничего не решает и является марионеткой не только США, но и Турции и Великобритании. Украина может стать разменной монетой в игре других государств», — констатировал Евсеев.

Украина стала вассальным государством США и в этих условиях от нее можно ждать какой-то конфронтации, но от нее нельзя ждать войны, потому что санкции на войну США Украине не дают, заключил собеседник издания.

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