Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо задуматься о консолидации политической системы, чтобы иметь возможность победить на следующих выборах. Такое мнение выразил на днях украинский политолог Вадим Карасев на пресс-конференции в Интерфакс-Украина

По его словам, «глупо идти на консолидацию власти и при этом терять контроль над экономической и социальной ситуацией в стране». Он отметил, что данная модель зашла в тупик.

«И теперь в тупике стоит этот поезд в авторитарное светлое будущее для власти. И что с этим дальше делать? Мы видим, что темп снижен… а за серьезные проекты с помощью СНБО боятся браться…. Мне кажется, что нужно отказаться от этого проекта консолидации власти. Нужно думать о консолидации политической системы. Есть разница меду консолидацией режима и демократической консолидацией, когда консолидируются институты… и это должно быть не через президентскую вертикаль», — заявил Карасев.

Чаплыга рассказал, какой «войной» Зеленский насмешил украинцев дважды © Facebook Михаила Чаплыги Владимира Зеленского вошла в свой первый глубокий кризис осень 2021 года. По его словам, в стадию невозможности реализации, в частности, перешел «формальный проект Зеленского и его ближайшего окружения по консолидации власти и по созданию полуавторитарной волевой модели».

Президентский рейтинг Зеленского, по данным Киевского международного института социологии, упал ниже 25%, снизившись за месяц более чем на 8%. В то же время рейтинг уволенного президентской командой с должности спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова за полгода вырос почти в два раза.