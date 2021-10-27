По его словам, «глупо идти на консолидацию власти и при этом терять контроль над экономической и социальной ситуацией в стране». Он отметил, что данная модель зашла в тупик.
«И теперь в тупике стоит этот поезд в авторитарное светлое будущее для власти. И что с этим дальше делать? Мы видим, что темп снижен… а за серьезные проекты с помощью СНБО боятся браться…. Мне кажется, что нужно отказаться от этого проекта консолидации власти. Нужно думать о консолидации политической системы. Есть разница меду консолидацией режима и демократической консолидацией, когда консолидируются институты… и это должно быть не через президентскую вертикаль», — заявил Карасев.
Ранее Карасев заявил, что команда Владимира Зеленского вошла в свой первый глубокий кризис осень 2021 года. По его словам, в стадию невозможности реализации, в частности, перешел «формальный проект Зеленского и его ближайшего окружения по консолидации власти и по созданию полуавторитарной волевой модели».
Президентский рейтинг Зеленского, по данным Киевского международного института социологии, упал ниже 25%, снизившись за месяц более чем на 8%. В то же время рейтинг уволенного президентской командой с должности спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова за полгода вырос почти в два раза.