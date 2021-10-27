Президент Украины Владимир Зеленский ведет политику давления, которая приводит только к понижению рейтинга. Такое мнение выразил на днях украинский политолог Вадим Карасев на пресс-конференции в Интерфакс-Украина

«Все проходит под давлением. Политика президента сегодня и политика правящей власти, она под давлением. Они выдавливают эти уступки по судам, по прокурорам САП. То же самое патриотическая общественность выдавливает шаги на военном направлении, хотя ситуация тоже тупиковая — ни мира, который был обещан, ни войны», — заявил Карасев.

Зеленский повторяет «залет» Порошенко с офшорами - Карасев © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Ранее Карасев заявил, что президентская власть Украины и команда Владимира Зеленского вошла в свой первый глубокий кризис осень 2021 года. По его словам, в стадию невозможности реализации, в частности, перешел «формальный проект Зеленского и его ближайшего окружения по консолидации власти и по созданию полуавторитарной волевой модели».

Президентский рейтинг Зеленского, по данным Киевского международного института социологии, упал ниже 25%, снизившись за месяц более чем на 8%. В то же время рейтинг уволенного президентской командой с должности спикера Рады Дмитрия Разумкова за полгода вырос почти в два раза.