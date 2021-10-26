Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за многочисленных обстрелов населенных пунктов Донбасса, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства

Ведомство отреагировало на сообщения СМИ о захвате украинскими силовиками Старомарьевки, "в которой проживают не только граждане ДНР, но и граждане Российской Федерации. Как уточняется, украинские силовики начали незаконные обыски в домах граждан и задержания.

«Председатель Следственного комитета России поручил Главному следственному управлению возбудить уголовное дело. В рамках расследования Следственный комитет даст правовую оценку действиям военнослужащих, которые отдали и исполнили приказ о проведении многочисленных обстрелов инфраструктуры Донбасса, и иных незаконных действиях в отношении граждан России», — цитирует агентство сообщение СК РФ.

Российский паспорт — всем соотечественникам. Украину встревожил проект Затулина © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В результате этих действий были повреждены газопровод, трансформаторные подстанции и другие объекты инфраструктуры. Большое количество зданий, в том числе школа и больница остались без электроэнергии.