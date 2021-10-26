«Мы потеряли около 4,5 млрд кубических метров транзита точно, а есть риск потери вплоть до 10 млрд кубов в этом направлении», — подчеркнул Макогон.
Кроме того, по его словам, Украине стало намного сложнее закупать импортный российский газ у перекупщиков.
Макогон признал, что по схеме «виртуального реверса» газа, согласно которой Украина отбирала из своей газотранспортной системы российский газ и потом оформляла это как покупку «голубого топлива», Киев получал благодаря участию Венгрии в этой схеме 95% всего импортного газа в 2021 году.
Это стало болезненным ударом для Киева. Макогон также выразил опасения, что примеру Будапешта последуют и другие покупатели газа у «Газпрома», и к моменту окончания нынешнего контракта по транзиту газа в 2024 году возможно полное прекращение прокачки российского газа через Украину.
Отметим, такой исход станет логичным следствие антироссийской политики Украины, точно так же как решение Венгрии последовало за многолетними притеснениями компактно проживающих в украинском Закарпатье венгров.