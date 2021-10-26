Подписание Венгрией соглашения о поставках газа с «Газпромом» в обход Украины привело к потерям доходов от транзита 4,5 млрд кубометров ежегодно и трудностям с приобретением импортного газа, сказал гендиректор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в интервью ТСН

«Мы потеряли около 4,5 млрд кубических метров транзита точно, а есть риск потери вплоть до 10 млрд кубов в этом направлении», — подчеркнул Макогон.

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Макогон признал, что по схеме «виртуального реверса» газа, согласно которой Украина отбирала из своей газотранспортной системы российский газ и потом оформляла это как покупку «голубого топлива», Киев получал благодаря участию Венгрии в этой схеме 95% всего импортного газа в 2021 году.

Это стало болезненным ударом для Киева. Макогон также выразил опасения, что примеру Будапешта последуют и другие покупатели газа у «Газпрома», и к моменту окончания нынешнего контракта по транзиту газа в 2024 году возможно полное прекращение прокачки российского газа через Украину.

Отметим, такой исход станет логичным следствие антироссийской политики Украины, точно так же как решение Венгрии последовало за многолетними притеснениями компактно проживающих в украинском Закарпатье венгров.