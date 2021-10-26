«Предварительно установлено, что в 2009 году житель города Клинцы Брянской области вместе с другими злоумышленниками разработал криминальную схему. Ее участники вводили в заблуждение местных жителей, которые имели право на получение материальной компенсации за имущество, утраченное вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», — говорится в сообщении.
В итоге злоумышленники присвоили 29 миллионов рублей, которые должны были пойти на выплаты нуждающимся.
В 2012 года в отношении Шитого было возбуждено уголовное дело, но мужчина скрылся от органов следствия на Украине, где проживает его родственник. Преступник был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола.
Отмечается, что обвиняемый уже передан российским правоохранителям.